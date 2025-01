In der zweiten Januarhälfte zeigte sich in Thüringen eine ausgeprägte Inversionswetterlage, bei der es oben warm und unten oftmals kalt war. Im Thüringer Becken stieg die Quecksilbersäule selbst tagsüber teilweise nicht über den Gefrierpunkt, während in den Höhenlagen des Thüringer Waldes deutlich zweistellige Plusgrade erreicht und einige Monatsrekorde geknackt wurden.