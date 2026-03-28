Monatswechsel Lachgas, USB-C, Tarife – was ändert sich im April?

Elektronisches Einreisesystem – Passstempel adé

Die Übergangsphase für das elektronische Grenzsystem der EU endet. Der Passtempel soll verschwinden, Ein- und Ausreisen von Nicht-EU-Bürgern sollen umfassend digital erfasst werden. Das heißt, dass biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Gesichtsbilder bereitgestellt werden müssen.

Mehr Geld und weniger Bürokratie für Hebammen

Sie holen Kinder auf die Welt und werden besser bezahlt: Hebammen sollen bei Geburten in Krankenhäusern anders als bisher bestimmte Zuschläge für die 1:1-Betreuung von Gebärenden auch dann bekommen, wenn die Frauen erst kurz davor erscheinen. Außerdem müssen sich Hebammen keine Unterschrift mehr besorgen, die sie bisher zur Abrechnung telefonischer Beratung von Frauen zu Hause nachweisen mussten.