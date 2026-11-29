Flixtrain-Tickets bei der Deutschen Bahn buchbar

Ab dem 7. Dezember sind Flixtrain-Fahrten auch über die Website der Deutschen Bahn und den DB-Navigator buchbar. Das gilt für Verbindungen ab dem 13. Dezember. Die Tickets kosten dort genauso viel wie direkt bei Flixtrain. Reisen lassen sich dann aus Flixtrain- und DB-Verbindungen kombinieren und in einem Schritt buchen. Wichtig zu wissen: Fahrgäste erhalten dafür zwei separate Fahrkarten: eine von Flixtrain und eine von der Deutschen Bahn.