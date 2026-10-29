Monatswechsel Bahn, Kredite, Weihnachtsmarkt – was sich im November ändert

Neue Paketgebühr für Bestellungen aus Nicht-EU-Ländern

Zwei Euro mehr für Millionen im Internet bestellte und in die EU eingeführte Produkte: Ab November gilt eine entsprechende neue Bearbeitungsgebühr für Importe aus Drittländern wie China oder den USA. Verantwortlich für die Entrichtung der Gebühr sind die Online-Händler oder Importeure. Vor allem Unternehmen wie Shein, Temu oder AliExpress, die massenhaft günstige Ware produzieren und auch nach Europa verschiffen, dürften davon betroffen sein. Endverbraucher in Europa sind nicht direkt betroffen, Experten warnen aber davor, dass die Gebühr teilweise an die Verbraucher weitergeben werden könnte - etwa über höhere Produktpreise.