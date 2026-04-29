Monatsbilanz: April zu trocken und milder als in früheren Jahren

Offenbach/Erfurt (dpa/th) - Der April war in Thüringen milder, trockener und erheblich sonniger als in Vergleichsjahren. Mit durchschnittlich 8,3 Grad Celsius war es 1,5 Grad wärmer als in der langjährigen Vergleichsperiode 1961 bis 1990, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer vorläufigen Auswertung seiner Messdaten mitteilte. Ein höheres Temperaturmittel verhinderten die drei bis acht, im Umfeld des Berglandes auch über zehn Tage mit Nachtfrost. Das langjährige Niederschlagssoll von 58 Litern je Quadratmeter wurde deutlich verfehlt, es fielen lediglich rund 35 Liter.