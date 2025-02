Manchmal fehlt Platz für großes Fastenbrechen

Auch Mohammad Khir Hamouda vom Verein Deutschsprachiger Muslime in Meiningen sagte, dass Ramadan eine besondere Zeit der Gemeinschaft sei. Regelmäßig gemeinsames Fastenbrechen zu organisieren sei aber aufwendig, vor allem auch, weil der Verein in seinen eigenen Räumen kaum Platz dafür habe. Dennoch sei auch in diesem Jahr ein größeres Essen am letzten Tag des Ramadans angedacht, zu dem alle aufgeschlossenen anderen Vereine eingeladen würden.