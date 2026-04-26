Ob sich der König Trumps Begeisterung tatsächlich zunutze machen und ihn ein wenig besänftigen kann, bleibt jedoch offen. Trump ändere seine Meinung schließlich "sehr, sehr schnell", sagt Prescott. Dass der König dabei auch mal öffentlich zu deutlicher Kritik übergehe, hält der Experte allerdings für unwahrscheinlich. Staatsbesuche seien schließlich von "diplomatischen Höflichkeiten" geprägt.

Bei seiner geplanten Rede im US-Kongress könne der König allerdings zumindest an die seit langem bestehende Beziehung erinnern. Denn der anstehende 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit sei letztlich auch der Jahrestag der amerikanisch-britischen Beziehungen, sagt Prescott. Der König könne versuchen "die aktuellen Schwierigkeiten in diesen Kontext zu stellen und vielleicht darauf hinweisen, dass die USA und Großbritannien am effektivsten sind, wenn sie zusammenarbeiten".