Als spektakulär gilt die künstliche Venusgrotte: eine elektrisch beleuchtete Höhle mit Farbwechseln, lange bevor elektrisches Licht im Alltag verbreitet war. Für seine nächtlichen Schlittenfahrten entwickelte Ludwig aufwendige Beleuchtungssysteme mit Lampen und Reflektoren - für märchenhafte Inszenierungen nachts.

Bekannt wurde auch sein "Tischlein-deck-dich" in Schloss Linderhof. Per Hebemechanismus wurde der gedeckte Esstisch aus der Küche nach oben gefahren, damit Ludwig ohne Bedienung speisen konnte. Der menschenscheue König mochte es nicht, wenn Leute um ihn waren. Deshalb ließ er elektrische Klingelsysteme installieren, um Bedienstete zu rufen.

Ein Einzelgänger

Ludwig war nie verheiratet. Zwar verlobte er sich 1867 mit Sophie Charlotte in Bayern, der Schwester der späteren Kaiserin Elisabeth "Sisi", löste die Verlobung jedoch wieder. Manche Historiker gehen davon aus, dass Ludwig homosexuell war oder eher Männer begehrte. Allerdings gibt es dafür nur Hinweise aus Briefen, Tagebüchern und zeitgenössischen Berichten. Forscher sahen hier einen möglichen Grund für seinen Rückzug.

Der rätselhafte Tod - und der Mord-Mythos

Ludwig II. starb unter bis heute ungeklärten Umständen. Tage zuvor hatte ihn der Nervenarzt Bernhard von Gudden für geisteskrank und somit regierungsunfähig erklärt. Am 13. Juni 1886 gingen beide in Berg spazieren - und wurden beide später tot im flachen Wasser gefunden. Offiziell gilt Suizid als wahrscheinlich. Bis heute ranken sich Legenden darum.

Die Guglmänner - eine Art Geheimbund - sind überzeugt: "Es war Mord". Ludwig sei erschossen und von Gudden als Zeuge getötet worden. Mit schwarzen Kutten, Kapuzen und Fackeln erinnern die Guglmänner leicht morbide an historische Trauerbegleiter der Wittelsbacher. Gelegentlich machen sie mit spektakulären Vorschlägen auf sich aufmerksam, etwa das Konterfei des Königs in den Fels der Kampenwand zu meißeln - ein Ansinnen, das am Nein des Grundbesitzers wie auch an der Brüchigkeit des Steins scheiterte.

Könnte er Ludwig eine Frage stellen, dann die, ob er nochmal König sein wolle, sagt Fredl Helm, Sprecher der sonst anonymen Guglmänner. "Wenn er ja sagt, würden wir versuchen, ihn zu inthronisieren." Grundsätzlich wolle man keine Rückkehr zur Monarchie in Bayern: "Wir haben doch Herrn Söder."

Ludwig in Film, Literatur und Musical

Ludwigs Leben gibt bis heute Stoff für Filme, Theaterstücke und Bücher. Besonders prägend blieb "Ludwig" von Luchino Visconti von 1973. In Füssen erzählt ein Musical seine Geschichte direkt vor der Kulisse von Neuschwanstein. Für 2027 ist eine neue Serie über Ludwig in Arbeit, sie soll im Ersten laufen.