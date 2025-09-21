Dem Mommelsteinlauf zuliebe hat der Sommer ein paar Überstunden geleistet. Die Veranstaltung am Sonntagvormittag blieb trocken bei angenehmer Kühle. Der gastgebende SV Hohleborn war begeistert von der Teilnehmerzahl, bei der die des Vorjahres überboten wurde. 19 Bambini spurteten die 500 Meter entlang, 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren es auf der Fuchsfährte (1 km). Bei den übrigen Kategorien (4 km Jugend- und Einsteigerlauf, 8 km und 16 km Traditionsläufe, 8 km und 16 km Nordic Walking sowie 32 km Ausdauerpfad) begaben sich insgesamt 110 weitere Laufbegeisterte auf die bestens abgesteckte Strecke. Mit dabei waren unter anderem das Ehepaar Doreen und Sven Fischer, die auf die Zehntelsekunde gemeinsam das Ziel überquerten, oder auch Ausdauerathlet Marcel Krieghoff, der die familiäre Atmosphäre zu schätzen wusste.