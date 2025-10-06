Molkereien: Meggle darf Molkereien in Niedersachsen und MV übernehmen

"Wir haben uns das Vorhaben sehr genau angesehen, da es zwischen den beteiligten Unternehmen eine Überschneidung bei der Herstellung von Sahne, Käse, Butter und Milchpulver gibt", erklärte der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt. "Unsere Ermittlungen haben aber ergeben, dass die Marktanteile in den sich überschneidenden Bereichen keine problematischen Höhen erreichen und es weiterhin hinreichenden Wettbewerb gibt."