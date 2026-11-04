Am vergangenen Samstag war es wieder so weit. Der Dorf- und Teichverein Mogger lud zum traditionellen Abfischen an den Dorfteich in der Ortsmitte von Mogger ein. Bei herbstlicher Atmosphäre machten sich die Vereinsmitglieder daran, den Teich abzufischen. Dabei standen sie knietief im Teichschlamm und förderten so manchen prächtigen Fisch zutage. Neben Karpfen, Schleien und Hechten sorgte auch ein großer Koi-Karpfen für besondere Aufmerksamkeit. Mit Feuereifer waren die jüngsten Vereinsmitglieder bei der Sache und packten tatkräftig mit an.