Es ist eine gute und diesmal vermutlich auch glaubhafte Nachricht, dass nunmehr die „Telekom“ den Glasfaserausbau fürs schnelle Internet in Möhrenbach bis Januar 2026 bewerkstelligen will. Eine Informationsveranstaltung soll es noch in diesem Monat dazu geben. Die Tiefbauarbeiten sollen zeitnah im Mai beginnen. Möhrenbachs Ortsteilbürgermeister Mathias Steitz überbrachte den Ortsteilräten in der jüngsten Ratssitzung die frohe Kunde aus einer Info-Veranstaltung mit dem Titel „Glasfaser plus“, dass 2025 für jeden Nutzer im Ort ein Glasfaseranschluss zur Verfügung stehen soll. Ganz im Gegensatz zu den 2019 gegebenen wortreichen Versprechungen von der sich aus dem Geschäft zurückgezogenen „BBV“, gebe die „Deutsche Telekom“ als Großkonzern eine gewisse Garantie für den absehbaren Erfolg des dringend notwendigen Netzausbaus.