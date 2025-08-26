Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Gleich drei Jubiläen auf einmal stehen den Möhraer Rassegeflügelzüchtern demnächst ins Haus. Ihr Verein, der derzeit 30 Mitglieder zählt, wird 75 Jahre alt. Seit zwei Jahrzehnten existiert im Lutherstammort ein Geflügelpark, der weit und breit der einzige seiner Art ist. Dort können die Besucher neben einheimischen Thüringer Geflügelrassen ein ganz besonderes Kuriosum bewundern: eine Hühnerkirche, die es auf stolze 125 Jahre bringt.