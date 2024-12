Ein Passant hatte den Kanadier, der seinen Wohnsitz in München hat, am Dienstagmorgen in einem Gebüsch im Stadtteil Giesing gefunden. Gut 250 Meter entfernt entdeckten Ermittler das mutmaßliche Auto des Mannes, das Blutspuren im Heckbereich aufwies. "Da hat was am Kofferraum hinten stattgefunden", sagte ein Polizeisprecher. Die Mordkommission hat den Fall übernommen.