Ein Passant hatte den 63-Jährigen am Dienstagmorgen mit Stichverletzungen in Gebüschen der Grünanlage gefunden, wie es hieß. Wie lange er dort schon lag, sei bisher unklar. Gute 250 Meter weiter stand das mutmaßliche Auto des Mannes. Im Kofferraum entdeckten die Ermittler Blutspuren. "Da hat was am Kofferraum hinten stattgefunden", sagte ein Polizeisprecher.