Mögliches Gewaltdelikt: Tote Frau im Bett - Partner unter Verdacht

Der 81-Jährige hatte am Freitag selbst die Polizei informiert, dass die 76-Jährige tot in ihrem Bett liege. Woran die Frau starb, war zunächst unklar. Die Leiche soll in den kommenden Tagen obduziert werden. Sichtbare Verletzungen habe sie laut Polizei nicht. Die Polizei will nun unter anderem Angehörige befragen, um Hinweise auf ein mögliches Tatmotiv zu erhalten, sagte der Sprecher.