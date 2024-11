Tausende Beschäftigte verleihen Forderung nach mehr Geld Nachdruck

Die Gewerkschaft schätzt, dass an der Kundgebung auf dem Hamburger Fischmarkt rund 4.000 Menschen teilnahmen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf Anfrage auf rund 2.500. Die Gewerkschaft teilte weiter mit, am Warnstreik hätten sich 16.500 Beschäftigte beteiligt. In Niedersachsen sollen laut IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mehr als 6.000 Beschäftigte an einem Warnstreik teilgenommen haben.