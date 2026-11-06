Eisenkot will Siedlergewalt eindämmen

Im Westjordanland will Eisenkot konsequenter gegen gewalttätige Siedler vorgehen. In diesem Punkt gebe es einen "großen Unterschied" zwischen Eisenkot und Netanjahu, sagte der Politikwissenschaftler Jonathan Rynhold. Er erwarte, dass Eisenkot gegen Siedlergewalt "hart durchgreifen" werde. Die Siedlungspolitik stellt Eisenkot jedoch nicht grundsätzlich infrage.

Unter Netanjahu hat Israel den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland massiv vorangetrieben. Zugleich wurde die israelische Kontrolle über Gebiete ausgeweitet, die die Palästinenser für einen künftigen Staat beanspruchen.

Beim weiteren Vorgehen im weitgehend zerstörten Gazastreifen sei Eisenkot eher als Netanjahu zu einer Abstimmung mit Washington bereit, meint Rynhold. Im Mittelpunkt stünden dabei die Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas und die Einrichtung einer neuen palästinensischen Verwaltung. Netanjahu hatte solche Versuche ausgebremst.

Die Vision eines unabhängigen palästinensischen Staates, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert, hatte Eisenkot vor der Wahl als "bitteren Fehler" beschrieben. Rynhold glaubt jedoch, mit Blick auf eine Zweistaatenlösung könnte er sich unter besseren politischen Vorzeichen möglicherweise bewegen lassen - sofern die Palästinenser "alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten". Eisenkot sei pragmatischer als Netanjahu.

Beziehungen zu den USA stärken

Eisenkot hat angekündigt, die Beziehungen zu den USA als wichtigstem Bündnispartner gezielt stärken zu wollen. Es sei ironisch, dass ausgerechnet Netanjahu, der sich gerne als "Captain America" inszeniere, Israel auf den Tiefpunkt seiner Beziehungen zur amerikanischen Gesellschaft geführt habe, sagte Eisenkot der "Jerusalem Post".

Eisenkot wirft Netanjahu auch vor, die israelische Gesellschaft über Jahre gezielt gespalten zu haben. Nun will er ihn an der Regierungsspitze ablösen und "beweisen, dass es einen anderen Weg gibt".

Nach den Midterms könnte sich allerdings der politische Kurs Washingtons im Nahen Osten verändern. Eisenkot müsste dann nicht nur die Beziehungen zu Washington kitten, sondern sich womöglich auch auf einen ganz neuen Wind aus den USA einstellen.