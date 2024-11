Mögliche Veruntreuung: Ermittlungen bei Volkssolidarität - Mehr Prüfung gefordert

Möglicher Schaden von zwei Millionen Euro

Wegen des Verdachts der Untreue in besonders schwerem Fall wurden in der vergangenen Woche Geschäfts- und Privaträume von Führungskräften des Sozialverbands durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Halle teilte mit, es gehe um einen möglichen Schaden in Höhe von rund zwei Millionen Euro.