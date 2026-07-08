Schongau - Der nach der möglichen Amoktat an einer Schule in Oberbayern festgenommene 16-Jährige hatte laut Polizei ein Messer und eine Schusswaffe dabei. Wie die beiden 13-jährigen Mädchen auf dem Schulgelände in Schongau verletzt wurden, werde noch ermittelt, teilten die Beamten mit. Die beiden Mädchen waren demnach schwer verletzt worden, am Nachmittag laut einem Polizeisprecher aber außer Lebensgefahr.