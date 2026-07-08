Schongau - Laut Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) ist der mutmaßliche Täter des Vorfalls an einem Gymnasium in Oberbayern in Untersuchungshaft. "Die Ermittlungen laufen, der Täter ist in Untersuchungshaft, die entsprechenden Verfahren finden statt", sagte Dobrindt am Abend in Schongau. Man gehe von einer Amoktat aus, sagte er. "Wir gehen weiter davon aus, dass es sich um eine psychische Ausnahmesituation gehandelt hat." Bei dem 16-jährigen Tatverdächtigen soll es sich um einen ehemaligen Schüler des Gymnasiums handeln.