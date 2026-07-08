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Mögliche Amoktat Bayerns Innenminister: Täter hatte auch Schusswaffe dabei

Zahlreiche Polizisten und Rettungskräfte sind an einer Schule in Schongau in Bayern im Einsatz. Die Polizei spricht von Hinweisen auf eine Amoktat. Der Innenminister nennt weitere Details.

Mögliche Amoktat: Bayerns Innenminister: Täter hatte auch Schusswaffe dabei
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Der Täter hat möglicherweise auch eine Schusswaffe bei sich gehabt. Foto: Lennart Preiss/dpa

Schongau - Der nach einer möglichen Amoktat an einer Schule in Bayern festgenommene Täter war nach Worten von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nach ersten Erkenntnissen auch mit einer Schusswaffe bewaffnet. "Wir gehen von einem Täter aus, der hier mit Messer und auch einer Schusswaffe unterwegs war", sagte Herrmann am Rande einer Veranstaltung der CSU-Fraktion am Chiemsee. Zunächst wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber keine Schusswaffe gefunden, wohl aber Munition.

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Einen weiteren Täter gibt es nach Worten Herrmanns nach derzeitigem Stand nicht. Zeitweilig habe es zwar entsprechende Gerüchte gegeben, sagte er. Dafür gebe es aber keine belastbaren Hinweise. Die Polizei war am Nachmittag noch damit beschäftigt, das Gelände abzusuchen.