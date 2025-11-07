Mödlareuth Fünf wenig bekannte Fakten über "Little Berlin"

... und sie fiel auch später als in Berlin

Auch das Ende der Trennung kam in "Little Berlin" nicht ganz so schnell wie in der heutigen Hauptstadt. In Berlin fiel bekanntlich am 9. November 1989 die Mauer. In Mödlareuth blieb sie zunächst stehen. Am 5. Dezember zündeten die Menschen im westlichen Teil Kerzen an und forderten damit die Öffnung der Mauer. Im Ostteil gab es eine Versammlung. Zwei Tage später entfernten DDR-Grenztruppen zwei Mauersegmente und installierten stattdessen ein Tor. Am 9. Dezember feierte Mödlareuth endlich wieder zusammen, der Bundeskanzler und der US-Präsident schickten Grußworte in das nun wieder vereinte Dorf.