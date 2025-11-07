Mödlareuth Fünf wenig bekannte Fakten über "Little Berlin"

Mödlareuth - Der Bundespräsident war schon Anfang Oktober zur Einweihung da, nun öffnet am 9. November der Neubau des Deutsch-Deutschen Museums Mödlareuth samt neuer Dauerausstellung offiziell. Für rund 22 Millionen Euro ist das weltweit bekannte Museum umfassend modernisiert worden. Die Fläche für die Dauerausstellung habe sich deutlich erhöht, sagt der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU): von bisher 270 auf mehr als 500 Quadratmeter. Vom Neubau aus können Besucherinnen und Besucher direkt auf das Außengelände blicken.