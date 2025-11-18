Bereits in wenigen Wochen sind die Möbelpiraten in Hildburghausen Geschichte. Laut Filialleiter Reik Meffert lässt der Vermieter das Mietverhältnis auslaufen, ohne einen Grund dafür angegeben zu haben. „Wir wissen nicht einmal, warum wir keinen neuen Vertrag bekommen – wir wissen gar nichts. Unser Geschäftsführer hat seit Juni versucht, ein Gespräch mit dem Eigentümer zu führen. Er kriegt die Herren persönlich nicht zu sprechen“, sagt Meffert.