Der Möbeldesigner revolutionierte einst die Sitzgewohnheiten in Deutschland. In den 1960-er Jahren gehörte zur klassischen Wohnzimmer-Einrichtung ein Sofa sowie zwei Sessel. Er schuf die Sofalandschaft aus unterschiedlich kombinierbaren Elementen. "Günstige Raumnutzung mit mehr Behaglichkeit und besserer Komfort waren jetzt genauso angesagt wie neues Design", wurde er mit einer Äußerung aus dem Jahr 2023 in der Mitteilung zitiert.