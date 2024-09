Die Opti-Wohnwelt-Gruppe ist am Freitag planmäßig in das eröffnete Eigenverwaltungsverfahren in der Insolvenz eintreten. Dies ermöglicht es, das Familienunternehmen bei laufendem Geschäftsbetrieb neu auszurichten und langfristig wieder auf eine solide finanzielle Basis zu stellen, wie Unternehmenssprecherin Kerstin Flockerzi mitteilt.