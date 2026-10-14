Möbelhandel Wie Ikea gegen die Zurückhaltung der Kunden ankämpft

Im Großraum München und im Rhein-Main-Gebiet testet Ikea seit kurzem Abholstationen auf Parkplätzen von Aldi Süd. Kunden können ihre bestellte Ware an Lieferfahrzeugen abholen. Am Nürnberger Hauptbahnhof eröffnete das Unternehmen kürzlich einen 50 Quadratmeter großen, temporären Pop-up-Store. Weitere solcher Läden gibt es in der Bremer Innenstadt und in einem Einkaufszentrum in Regensburg. Ob weitere hinzukommen, wird geprüft. "Als Unternehmen sind wir grundsätzlich neugierig", sagt Ikea.

Daneben gibt es weitere Neuerungen: Seit Juni dürfen Kunden ihre Hunde in alle Ikea-Filialen mitbringen. Im Einrichtungshaus Hamburg-Altona soll im Sommer 2027 der Sportartikelhändler Decathlon einziehen – ein Novum.

Gelingt die Wende?

Die Möbelbranche in Deutschland steckt seit längerem in der Krise. 2025 sanken die Erlöse der Hersteller zum dritten Mal in Folge auf den niedrigsten Stand seit 2009. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurde erneut weniger Umsatz gemacht. Der Handel ist von der Flaute ebenso betroffen.

"Ikea hofft nicht einfach auf bessere Zeiten, sondern handelt", sagt Handelsexperte Atzberger. Dies sei ein Zeichen von Stärke. Hoog verweist auf weitere Anreize, die Ikea setze. Im Vorteilsprogramm "Ikea Family" können Kunden Punkte sammeln, die sie gegen Rabatt-Coupons eintauschen können. Hinzu kommen günstige Gastronomie-Angebote wie das Ein-Euro-Frühstück und Einkaufsgutscheine, die Kunden beim Restaurantbesuch erhalten.

Alles ziele darauf ab, Kunden zu binden und zu regelmäßigen Besuchen zu bewegen, sagt Hoog. "Ikea testet in meinen Augen nicht aus Unentschlossenheit, sondern um herauszufinden, welche Kundennähe sich wirtschaftlich trägt." Die entscheidende Frage sei allerdings, ob die Maßnahmen zusätzliche Nachfrage schafften oder sich Umsätze hauptsächlich verlagerten.