Möbelhandel Jysk wächst im schwächelnden Möbelhandel

Im Geschäftsjahr von September 2024 bis August 2025 erreichte Jysk nach eigenen Angaben in mehr als 920 Geschäften und im Onlinestore in Deutschland einen Umsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro. Dies sei ein Zuwachs um mehr als fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Unternehmen mit Deutschlandsitz in Handewitt (Schleswig-Holstein) mit.