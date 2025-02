Ein paar Monate ist es her, als Heike Hinske ihre Boutique „Enna-Moden“ in Römhild nach 34 Jahren schließen musste. Eine wahnsinnig schwere Entscheidung war das für sie, lebte sie doch ihre modische Berufung mit allen Facetten, prägte die Region jahrelang mit ihrem unverkennbaren Stil. Dass nun die Schaufenster mit Malerfolie zugehangen sind und bald eine Physiotherapie in das frühere Ladengeschäft in der Heurichstraße einzieht, hat verschiedene Gründe.