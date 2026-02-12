Moderner Unterricht: Neue Lehrpläne ab kommenden Schuljahr geplant

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner hat eine große Reform der Lehrpläne für die Schulen in Thüringen angekündigt. Es sei notwendig, einen modernen Unterricht zu machen und danach zu fragen, ob die Inhalte in den Lehrplänen noch zeitgemäß seien, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!". "Deswegen läuft gerade eine sehr großangelegte Reform unserer Lehrpläne", sagte der Minister.