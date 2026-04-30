Wenn man hinter die offenen, weißen Rolltore von Bcarso schaut, sieht alles erst einmal nach klassischer Schrauberarbeit aus: einer prüft Bremsen, an einem anderen Platz werden gerade die Sommerräder nachgezogen, an wieder einem anderen eine kaputte Heckklappe ausgebaut. Es riecht nach Öl, Werkzeug klirrt, Motorhauben stehen offen. Erst hinter einer unscheinbaren Tür öffnet sich der Blick in eine noch ganz andere Welt – eine riesige Halle, hell, hoch, modern.