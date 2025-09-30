﻿Um Westhausen soll in den kommenden Jahren ein neues Netz an Wanderwegen entstehen. Die Bürgerinitiative „Wegewerkstatt Westhausen“ will mit ihrem Konzept die Natur erlebbar machen, die Lebensqualität steigern und Touristen sowie Einheimischen attraktive Routen bieten. Antje Gärtner und Claudia Wiegand stellten ihre Pläne in der vergangenen Sitzung des Westhäuser Gemeinderates vor – die Gemeinderäte und Gäste waren begeistert.