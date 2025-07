Was in anderen landwirtschaftlichen Betrieben seit Jahren schon längst an der Tagesordnung ist, wird nun auch in der Agrargesellschaft Jüchsen (AGJ) praktiziert: Die Melkroboter sind da. Die Landwirte hatten sich mit der Umstellung zunächst etwas Zeit gelassen. Das alte Melkkarussell stammte aus dem Jahre 1995, aber es tat bislang noch seine Dienste. In die Jahre gekommen war die Technik dennoch.