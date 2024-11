Moderne Kunst: Anselm Kiefer zeigt neues Kunstwerk in Amsterdam

Amsterdam - Der deutsche Künstler Anselm Kiefer wird im kommenden Frühjahr in Amsterdam mit einer großen Ausstellung geehrt und dabei auch ein neues monumentales Kunstwerk präsentieren. Die Installation mit dem Titel "Sag mir, wo die Blumen sind" ist mehr als 24 Meter lang und wird im Mittelpunkt der Ausstellung stehen, kündigten das Van Gogh Museum und das Stedelijk Museum für moderne Kunst in Amsterdam an. Der 79 Jahre alte Maler und Bildhauer, geboren in Donaueschingen, gilt als einer der größten zeitgenössischen Künstler. Er wird im März 2025 80 Jahre alt.