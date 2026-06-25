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  4. Sachsens Polizei nimmt neue Hubschrauber in den Dienst

Moderne Flotte Sachsens Polizei nimmt neue Hubschrauber in den Dienst

Mit Hightech-Kameras, Spezialwinde und Platz für acht: Sachsens neue Polizei-Hubschrauber starten ab Juli – was die 60-Millionen-Euro-Flotte alles kann.

Dresden (dpa/sn) - Die Hubschrauberflotte der sächsischen Polizei besteht künftig aus drei hochmodernen Maschinen. Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa stellte die neuen Hubschrauber des Typs H145 am Nachmittag in den Dienst. "Mit dieser neuen Flotte schlagen wir ein völlig neues Kapitel für die sächsische Hubschrauberstaffel auf - ein Quantensprung, der mich wirklich begeistert", sagte er laut einer Mitteilung. "Die beeindruckende fliegerische Leistungsfähigkeit und die modernste Technik an Bord unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen optimal bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit in der Luft."

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H145 ab Juli im Regelbetrieb

Die erste H145 nahm die Polizei 2024 vom Hersteller Airbus entgegen. Sie wurde zunächst für die Qualifizierung und Fortbildung des Personals eingesetzt und dann mit neu zugelassenem Polizeiequipment ausgerüstet. Der zweite Hubschrauber folgte diesen Mai und nun der dritte. 

Alle drei H145 starten ab Juli in den Regelbetrieb des polizeilichen Flugdienstes. Die bisherigen Modelle werden ausgesondert. Zwei Maschinen gehen als Schulungsluftfahrzeuge an die Zivilhubschrauberflotte des Bundes. Die dritte soll noch in diesem Jahr versteigert werden.

Modernste Technik für vielseitige Einsätze

Die neuen Maschinen sind den Angaben nach mit hochsensiblen Wärmebildkameras, einem hochauflösenden Videosystem und einem leistungsstarken Suchscheinwerfer für Aufklärungs- und Beobachtungsflüge ausgerüstet. Bis zu acht Menschen finden neben den beiden Piloten Platz. Zudem könnten Spezialkräfte an einem Tau abgleiten und bis zu 800 Liter Löschwasser transportiert werden. Auch die Rettung von Menschen aus unwegsamem Gelände sei mit einer Spezialwinde möglich. Für die drei Hubschrauber hat das Land nach vorherigen Angaben des Innenministeriums 60 Millionen Euro investiert.

Die Polizeihubschrauberstaffel ist am Flughafen Dresden stationiert. Sie fliegt jährlich hunderte Einsätze, ist an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit und kann innerhalb von 45 Minuten jeden Ort im Freistaat erreichen. Insgesamt verfügt die Polizeihubschrauberstaffel über drei Hubschrauber.