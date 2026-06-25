Moderne Flotte Sachsens Polizei nimmt neue Hubschrauber in den Dienst

Dresden (dpa/sn) - Die Hubschrauberflotte der sächsischen Polizei besteht künftig aus drei hochmodernen Maschinen. Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa stellte die neuen Hubschrauber des Typs H145 am Nachmittag in den Dienst. "Mit dieser neuen Flotte schlagen wir ein völlig neues Kapitel für die sächsische Hubschrauberstaffel auf - ein Quantensprung, der mich wirklich begeistert", sagte er laut einer Mitteilung. "Die beeindruckende fliegerische Leistungsfähigkeit und die modernste Technik an Bord unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen optimal bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit in der Luft."