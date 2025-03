Früher war mehr Hotelbar

Klagen, dass früher ja alles besser war, wird man von Balder nicht hören. Er sieht die Sache pragmatisch: Is' halt so. Etwa, dass heute in der Unterhaltungsbranche ein doch eher puritanischer Ansatz gilt. "Heute ist es so, dass man sich in 90 Prozent der Fälle nach einer Produktion recht schnell trennt. Fast alle gehen nach Hause", erzählt er. "Früher war das anders. Da saßen wir lange an einer Hotelbar und da floss auch einiges." Ob das nun gut oder schlecht sei? Antwort: "Das weiß ich nicht. Es ist halt so."