Jauchs Mitleid mit zu selbstbewussten Kandidaten hält sich weiter in engen Grenzen: "Es gibt kein schöneres Gefühl, als wenn irgend so ein Angeber da sitzt, sich schon gleich in der Eingangsfloskel attestiert, dass er eigentlich ja über alles Bescheid weiß und alle anderen ihm das auch bescheinigt hätten und dann hapert es schon bei den ersten fünf Fragen. Also insofern sind das natürlich auch sehr schöne Momente, auch wenn das für den Kandidaten gerade nicht so lustig ausgeht."