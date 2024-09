Heiratswillige und Interessierte zieht es in Meiningen gleich vor den Kadi: Bereits zum siebten Mal haben Anja und Gregor Hinske zu einer Fest- und Hochzeitsmesse in das Alte Amtsgericht in die Leipziger Straße 2 eingeladen. Und viele Heiratswillige kamen. Es soll ja der schönste Tag im Leben sein, wird dem Hochzeitstag unterstellt. Auch wenn Spötter fragen: „Was sagt das für die Tage aus, die danach kommen?“, ist der Zauber und die Magie, den Menschen damit verbinden, ungebrochen. Wer zu seiner Partnerin oder seinem Partner Ja sagen will, macht das nicht so nebenbei im Alltag. Er wünscht sich, dass dieses Ereignis zu etwas ganz Besonderem wird – sowohl der Moment, da sich die beiden zunächst privat das Jawort geben, und dann natürlich der Tag, an dem sie dies im Standesamt und vielleicht auch anschließend noch in einem Gotteshaus in aller Öffentlichkeit tun werden.