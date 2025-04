Stefan Sachs

Scheinwerfer grenzten am Samstagabend den vorderen Teil des Gangolfisaals als Laufsteg ab. Das Publikum war gespannt auf die neue Kollektion der Geisaer Modedesignerin Marie-Luise Waider mit dem Namen „Desert Bloom“. Moderatorin Silke Grosch erzählte, welche Inspirationen zu den neuen Kleidern, Röcken, Hosen und Oberteilen führten und was sie ausdrücken. Eine Reise in die Wüstenlandschaft von Marokko gab der Designerin den Kick – sanfte Dünen, raues Gestein, goldene Sonnenuntergänge und dazwischen fast unerwartet Wüstenblumen mit zarten, bunten Blüten. Diese Farben finden sich in der neuen Kollektion wieder, aber auch die fließenden Formen und natürlichen Materialien sollen die erlebte Magie weitergeben.