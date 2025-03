Modellprojekt Kaltennordheim: BeBeQu endet – Bewegung bleibt

Einer der Modellstandorte ist Kaltennordheim – und hier geht es auch weiter. Über die Bewegungsangebote in den Ortsteilen von Kaltennordheim kann man sich als interessierter Kaltennordheimer Bürger ab 60 Jahren informieren, wenn am Dienstag, 11. März, von 14 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Kaltennordheim alle neuen Bewegungs- und Begegnungsangebote in Kaltennordheim und seinen Ortsteilen vorgestellt werden. Unter dem Motto „Komm mit - bleib fit“ stellen die Ortsteilgruppen kurzweilig ihre weiterführenden Angebote vor.