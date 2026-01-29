Modellprojekt Hier werden Bürgergeldempfänger aus dem Bett geklingelt

Das mit der Teilhabe scheint aber teils zu funktionieren. Sagt zumindest Carlos Schreiber. Er leitet für den Verein Horizont eine Landwerkstatt in Heringen bei Nordhausen. Die jungen Erwachsenen helfen hier dem Bauhof, pflegen Grünflächen, gerade arbeiten sie bei der Sanierung eines alten Schlosses in der Gemeinde mit. Aus der Bevölkerung gebe es dafür immer wieder Anerkennung. Das baue Motivation auf. Aber er macht auch klar: Das gelte für die drei bis vier Teilnehmer, die auch regelmäßig da sind. "Da baut man einen gewissen Stolz auf." Viele hätten aber auch einfach keine Lust.