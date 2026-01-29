Modellprojekt Hier werden Bürgergeldempfänger aus dem Bett geklingelt

Nordhausen - So richtig sicher, was sie hier erwartet, ist Sandra Hesse nicht. Die Leiterin des Vollzugsdienstes in Nordhausen in Thüringen steht vor einem beigen Plattenbau. Ihr Ziel: Einen jungen Bürgergeldempfänger herausklingeln und zu einem Arbeitseinsatz bringen. Neben ihr ein Kollege, wie sie in Uniform, und ein Sozialarbeiter. Sie stehen das erste Mal an der Adresse. In den vergangenen Wochen hat sie viel erlebt. Abgeschaltete Klingeln, überfüllte Briefkästen, Verwahrlosung, Einsicht, aber auch deutliche Ablehnung. Hesse klingelt und immerhin - es summt.