Die Enttäuschung stand den Modellflugfreunden des Flugmodellsportvereins Rhön-Dolmar am Sonntagnachmittag ins Gesicht geschrieben: An den beiden vorhergehenden Tagen herrschten am Flugfeld am Leichelberg bei Kaltensundheim nahezu perfekte Bedingungen für Probeflüge, welche die Hobbyflugsportler mit ihren Luftfahrzeugen auch emsig durchführten und sich aufs Schaufliegen vor großem Publikum vorbereiteten. Doch just zur besten Zeit zog ein Starkregen über die Rhön – die Zuschauer blieben aus, die Fluggeräte wurden in schützende Planen gehüllt.