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Modellflug Kaltensundheim Rasante Flieger über dem Leichelberg

Die Rhön ist bekannt als Land der Flieger. In Kaltensundheim wird es am Wochenende wieder bewiesen: Es wird eingeladen zum zweitägigen Schaufliegen am Leichelberg.

Modellflug Kaltensundheim: Rasante Flieger über dem Leichelberg
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Schöne Lage mit Blick übers Feldatal – und nicht nur Wiesen, sondern ein Himmel voller Modell-Flugzeuge, das ist der Leichelberg. Foto:  

Der Flugmodellsportverein Rhön-Dolmar unter dem Vorsitz von Andreas Happ aus Dermbach hat Mitglieder, die bei Weitem nicht nur aus der Region kommen – deutschlandweit und verschiedene Bundesländer übergreifend zählen zu dem Verein 45 Enthusiasten. Diese freuen sich schon darauf, an diesem Wochenende, 8. und 9. August, mit ihrem Hobby auch vielen Besuchern eine Freude zu machen. Denn sie werden nicht zu übersehen sein über dem Kaltensundheimer Leichelberg – all die lautlos gleitenden Segelflugzeuge, die spektakulären Kunstflugmodelle, mit denen die Modellpiloten waghalsige Manöver fliegen, und gewiss auch wieder einige kuriose Luftgefährte. Vorgestellt werden diese und ihre vom Boden aus agierenden Piloten von den beiden Vereinsmitgliedern Frank Oeste und Mario Tucholke. Wer wie Oeste schon auf dem Frankfurter Tower am Flughafen gesessen hat, der kennt sich schließlich bestens aus mit der Fliegerei und teilt dieses Wissen gern mit anderen.

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Die Zuschauer werden vor Ort auch gut versorgt, verspricht der Verein. Foto: Archiv/Tino Hencl

20 Gastflieger werden erwartet, ist aus dem Verein zu hören, darunter auch Koryphäen wie der bekannte Wasunger Jet-Flieger Moritz Gärtner, der mit seinem Können weltweit für Furore sorgt. Flugbetrieb ist am Samstag, 8. August, und Sonntag, 9. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Den Modellflugplatz am Leichelberg bei Kaltensundheim kann man finden, indem man im Dorf der Ausschilderung für den Parkplatz folgt. Dieser ist diesmal an einer neuen Stelle, von der aus es aber überhaupt nicht weit ist bis zum Fluggelände.

Spektakuläre Modelle, die gern erklärt werden. Foto: Archiv/Tino Hencl

Eintritt für das Zuschauen an den beiden Flugvorführungstagen muss man nicht zahlen. Der Verein freut sich natürlich, wenn auch sein Angebot an Essen und Trinken – von Kaffee über Kuchen bis zu Pommes und Currywurst – gut angenommen wird. Sichert es doch Einnahmen, die wieder in die Weiterentwicklung der Infrastruktur auf dem Modellflugplatz gesteckt werden können. Dafür scheuen die Vereinsmitglieder wie in den vergangenen Jahren keine Mühe.

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Sie freuen sich darauf, ihr Hobby einer breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können – das Interesse ist erfahrungsgemäß groß. Die Tradition des Vereins, des Modellflugplatzes und des Schaufliegens ist eine sehr lange und auf diese ist man stolz.

Das Schaufliegen verspricht für alle Altersklassen etwas zum Gucken, Staunen und durch die fachkundigen Erklärungen auch, etwas Neues über die Fliegerei zu lernen. Ein Familienausflugsziel am Wochenende dürfte das Areal über Kaltensundheim damit auf jeden Fall sein.