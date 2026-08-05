Modellflug Kaltensundheim: Rasante Flieger über dem Leichelberg

Der Flugmodellsportverein Rhön-Dolmar unter dem Vorsitz von Andreas Happ aus Dermbach hat Mitglieder, die bei Weitem nicht nur aus der Region kommen – deutschlandweit und verschiedene Bundesländer übergreifend zählen zu dem Verein 45 Enthusiasten. Diese freuen sich schon darauf, an diesem Wochenende, 8. und 9. August, mit ihrem Hobby auch vielen Besuchern eine Freude zu machen. Denn sie werden nicht zu übersehen sein über dem Kaltensundheimer Leichelberg – all die lautlos gleitenden Segelflugzeuge, die spektakulären Kunstflugmodelle, mit denen die Modellpiloten waghalsige Manöver fliegen, und gewiss auch wieder einige kuriose Luftgefährte. Vorgestellt werden diese und ihre vom Boden aus agierenden Piloten von den beiden Vereinsmitgliedern Frank Oeste und Mario Tucholke. Wer wie Oeste schon auf dem Frankfurter Tower am Flughafen gesessen hat, der kennt sich schließlich bestens aus mit der Fliegerei und teilt dieses Wissen gern mit anderen.