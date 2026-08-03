Ein neues Vereinsheim, neue Herausforderungen und dennoch viel Wehmut: Seit Ende Februar ist der Modelleisenbahnclub Meiningen in den ehemaligen Schlecker-Räumen in der Moritz-Seebeck-Allee zu Hause. Während die Mitglieder ihr neues Domizil Stück für Stück einrichten, bleibt die Erinnerung im Marstall lebendig. Mehr als 30 Jahre lang waren die Vereinsräume im Dachgeschoss des Marstalls Werkstatt, Treffpunkt und Rückzugsort zugleich. Dort wurde gebaut, getüftelt und gefachsimpelt. Doch mit den geplanten Sanierungsarbeiten am Dach war klar, dass der Verein seine Heimat aufgeben musste. Die Stadt Meiningen kündigte den Mietvertrag, da umfangreiche Arbeiten am Dachstuhl des Südflügels anstehen. Untersuchungen hatten ergeben, dass das Gebälk massiv von Schädlingen befallen ist. Zudem war über viele Jahre Feuchtigkeit eingedrungen und hatte erhebliche Schäden verursacht.