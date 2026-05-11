Arbeiter stehen auf der „Platte“, warten, dass das nächste Fertigteil heranschwebt, während Lkw fleißig weitere Teile antransportieren. Stück für Stück wächst der Neubaublock. Wer am Wochenende den Film verfolgt, der auf dem kleine Bildschirm am Stand von Mario Rosenthal flimmert, der könnte meinen, einen Dokumentarfilm zum Thema „Wie entstanden in der DDR Plattenbausiedlungen“ zu sehen. Tatsächlich aber wurde hier gezeigt, was das neuste Projekt des leidenschaftlichen Modellbauers aus Ilmenau ist.