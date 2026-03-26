„Ich mach dann mal die Jalousien hoch“, sagt Bernd Reißig und greift die Leine. Der Blick wird frei auf Modelleisenbahnen und Zubehör. Diesmal haben die Modellbahnfreunde Haseltal alte DDR-Modellbahnhersteller ab 1946 ausgewählt. Eine recht interessante Zeit, aus der die Produkte, die jetzt zwei Schaufenster des einstigen Fischgeschäftes gegenüber des Steinbach-Hallenberger Rathauses füllen, stammen.