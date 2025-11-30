Sie gehört in Suhl zum ersten Adventswochenende und zum Chrisamelmart wie Glühwein und Lebkuchen: Die Ausstellung des Vereins der Eisenbahnfreunde und Modelleisenbahner „Friedberg“ Suhl. Auch diesmal wieder fand die beeindruckende, Schau in den Räumen des altehrwürdigen Rathauses viele interessierte Besucher, darunter etwa ein Drittel Kinder im Alter bis zu 14 Jahren. Die meisten nutzten einen Ausflug mit Eltern oder Großeltern auf den Chrisamelmart, um einzutauchen in die faszinierende Miniaturwelten der Modelleisenbahn.