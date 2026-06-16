Modellbahn: Modellbahn-Hersteller Piko investiert in KI und neue Jobs

Sonneberg (dpa/th) - Nach einer Delle im vergangenen Jahr ist der ostdeutsche Modellbahnhersteller Piko wieder auf Wachstumskurs. Trotz verhaltener Konsumstimmung und anhaltender weltwirtschaftlicher Unsicherheiten hat das Unternehmen mit Sitz im südthüringischen Sonneberg nach eigenen Angaben seinen Umsatz in den ersten fünf Monaten um 7,9 Prozent steigern können. Das Wachstum werde sowohl vom deutschen Markt als auch vom internationalen Geschäft getragen. Der Exportanteil liege weiterhin bei knapp 40 Prozent, wie die Geschäftsführung mitteilte.