Am vergangenen Wochenende hieß es wieder einmal bei den Modelleisenbahnern in Gräfenroda: „Eintreten, Türen nicht abschließen und keine Vorsicht am Zuge – vielmehr Willkommen zur traditionellen Modellbahnausstellung!“. Am ersten Adventswochenende nahmen sich die Mitglieder des Vereins für historische Technik und Eisenbahngeschichte Gräfenroda e.V. wieder die Zeit, um ihre kleine Eisenbahnwelt jedem, den sie interessiert, zu zeigen. Und die Anlagen sowie die Fahrzeuge darauf interessierten ein breites Publikum.