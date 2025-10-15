Der „Modellbauclub Werratal“ lädt am Wochenende anlässlich seines 13-jährigen Bestehens zu einer Veranstaltung in die Schmalkalder Mehrzweckhalle ein. Auf 2000 Quadratmetern präsentieren Modellbauer aus elf Bundesländern sowie aus Belgien und aus den Niederlanden, in den unterschiedlichsten Bereichen ihre Modelle und Schätze. Unterstützt werden die Werrataler wieder von vielen befreundeten Modellbau-Vereinen, privaten Modellbauern und Händlern.